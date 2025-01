Neu-Mama Alexandra Daddario zeigt ihren After-Baby-Body

Alexandra Daddario (38) genießt aktuell einen entspannten Neujahrsurlaub in Island und lässt ihre Instagram-Fans nun mit ein paar Schnappschüssen daran teilhaben. Auf einem Foto präsentiert die Schauspielerin, die vor rund zwei Monaten erstmals Mutter wurde, stolz ihren durchtrainierten After-Baby-Body – in ihrem weißen Badeanzug ließ sie sich in der verschneiten Landschaft in einem Pool treiben. Andere Aufnahmen zeigen sie beim Eisbaden, Pferde füttern oder Bestaunen der Polarlichter.

Die 38-Jährige und ihr Partner Andrew Form (55) durften ihr erstes gemeinsames Kind am 31. Oktober vergangenen Jahres willkommen heißen – welches Geschlecht der Spross hat und welchen Namen er trägt, verrieten sie bisher allerdings nicht. Allerdings dürfen sich Alexandras Fans durch ihre aktuelle Bilderreihe über ein Foto des Kleinen freuen, auf dem es einen süßen Strampler mit Motiv trägt. Das Gesicht ihres Babys hält die "Percy Jackson"-Darstellerin dabei aber versteckt.

Alexandra und Andrew hatten sich zufällig im Jahr 2020 bei einem Spaziergang in Manhattan kennengelernt, während Andrew noch mit seiner damaligen Frau Jordana Brewster (44) verheiratet war. Kurz darauf ließ er sich scheiden und zwei Jahre später gab er Alexandra das Jawort. Andrew, der 17 Jahre älter als die Hollywood-Beauty ist und als Filmproduzent arbeitet, brachte zwei Söhne aus seiner ersten Ehe mit in die Beziehung.

Anzeige Anzeige

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddarios Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddario im Januar 2025

Anzeige Anzeige