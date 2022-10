Als Mystique: Kim Kardashian begeistert mit Halloween-Kostüm

Kim Kardashian (42) macht keine halben Sachen – auch nicht an Halloween! Die Unternehmerin weiß sich stets gekonnt in Szene zu setzen, wie sie immer wieder im Netz beweist. In aufreizenden Looks begeistert sie ihre Community tagtäglich. Auch an Halloween setzt die Beauty gerne auf eine Menge Sexyness – und zeigte sich beispielsweise schon als Jasmin von Aladdin oder auch als megaheißes Cowgirl. Doch in diesem Jahr legte Kim noch eine Schippe drauf!

Via Instagram präsentierte sich die The Kardashians-Bekanntheit nun als aufreizende Marvel-Schönheit. Für das diesjährige Grusel-Fest verkleidete sich Kim als X-Men-Charakter Mystique, der beispielsweise schon von Jennifer Lawrence (32) verkörpert wurde. Dafür schlüpfte die vierfache Mutter in einen eng anliegenden blauen Ganzkörperanzug – mit passendem Make-up, gelben Kontaktlinsen und einer roten Perücke ging die Tochter von Kris Jenner (66) glatt als echte blaue Mutantin durch.

Ihre Fans waren von Kims Halloween-Kostüm total begeistert. In der Kommentarspalte flippten die User förmlich aus und überschütteten die 42-Jährige nur so mit Komplimenten. "Du siehst als Mystique so heiß aus", schwärmte beispielsweise ein Unterstützer und hinterließ dazu ein blaues Herz sowie ein Flammen-Emoji.

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian an Halloween im Oktober 2022

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

