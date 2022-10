Skelett-Bäume & Co.: Kim Kardashian freut sich auf Halloween

Auch Kim Kardashian (42) ist in Grusel-Stimmung! Während Heidi Klum (49) und Vanessa Hudgens (33) Halloween mit erschreckenden Filmprojekten einläuteten, schnitzten Arnold Schwarzenegger (75) und Sylvester Stallone (76) bereits Kürbisse und freuten sich gemeinsam auf die schaurige Jahreszeit. Aber auch der Kardashian-Jenner-Clan scheint sich auf die spukenden Geister zu freuen: Kourtney (43) verpasste ihrem Eigenheim bereits den Grusel-Look – jetzt präsentierte auch Kim ihre schaurig-schöne Deko im Netz!

Auf Instagram teilte der Keeping up with the Kardashians-Star seine Halloween-Vorbereitungen mit den Fans: "Ich habe mich für ein Skelett-Thema entschieden und diese Knochen und Skelettbäume machen lassen", erklärte Kim, während sie in dem Video die riesigen Bäume voller Skelette vor ihrem Haus filmte. Zudem durften gruselige Figuren in Kutten und ein Torbogen aus Totenköpfen über der Haustür nicht fehlen. Aber auch das Innere ihres Hauses wurde mit Stofffetzen, Mumien und Spinnweben dekoriert: "In unserem Haus geht es wirklich unheimlich zu." Kims Favorit sind jedoch die speziell angefertigten Gipshände, die in ihrem Garten aus dem Boden ragen.

Die Fans finden Kims Haus schaurig-schön! "Wenn du in diesem Haus schläfst, schlaf bloß mit geöffneten Augen!" oder "Dieser Flur würde mich traumatisieren", schrieben einige User in der Kommentarspalte, während sich ein anderer Follower bereits auf die kommende Jahreszeit freut: "Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie zu Weihnachten macht!"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian via Instagram

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian via Instagram

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

