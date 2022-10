Schießt Gisele Bündchen in ihrem Statement gegen Tom Brady?

Bahnt sich zwischen Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) möglicherweise ein Rosenkrieg an? Am Freitag wurde bestätigt, was viele schon seit einigen Monaten vermutet hatten: Das Model und der NFL-Profi lassen sich tatsächlich nach 13 Jahren und zwei gemeinsamen Kindern scheiden. In offiziellen Statements gaben die Noch-Eheleute einen ausführlichen Kommentar dazu ab. Doch teilte Gisele darin etwa auch indirekt gegen Tom aus?

Die Fans der Beauty nahmen ihre Erklärung nun ein wenig genauer unter die Lupe – dabei ließ ein Satz sie wohl besonders hellhörig werden. "Meine Priorität waren immer und werden auch weiterhin unsere Kinder sein, die ich von ganzem Herzen liebe", hatte Gisele in ihrer Instagram-Story erklärt. Stichelte die 42-Jährige damit etwa gegen Tom? Die User glauben, dass sie dem Super-Bowl-Gewinner insgeheim unterstellte, dass ihre gemeinsamen Kinder nicht immer auch seine oberste Priorität waren.

Ein Experte hatte bereits vor einigen Wochen analysiert, warum sich Gisele und Tom auseinandergelebt haben könnten. Anfang des Jahres hatte Tom eigentlich sein Karriereende bekannt gegeben. Die Ankündigung nahm er jedoch nur wenig später wieder zurück – darüber soll die Laufsteg-Schönheit total enttäuscht gewesen sein. Es habe dem einstigen Victoria's Secret-Engel das Gefühl gegeben, "vernachlässigt und ungeliebt zu sein."

