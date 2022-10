Gisele Bündchen bestätigt: Sie und Tom lassen sich scheiden!

Es ist tatsächlich aus und vorbei! In den vergangenen Monaten brodelte die Gerüchteküche heftig, dass sich Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) in einer Ehekrise befinden könnten. Die Beauty wurde ohne Eheringe gesichtet und soll aus dem gemeinsamen Zuhause der beiden ausgezogen sein. Vor wenigen Stunden erklärte ein Insider, dass der Footballstar und das Model die Scheidungspapiere eingereicht haben. Nun bestätigt Gisele die Trennung!

In ihrer Instagram-Story teile sie vor wenigen Minuten ein Statement: "Tom und ich haben heute unsere Scheidung finalisiert." Die Entscheidung sei den beiden keinesfalls leicht gefallen. "Aber wir haben uns einfach auseinandergelebt und auch wenn es schwierig ist, durch so etwas zu gehen, bin ich dankbar für die Zeit, die wir hatten, und ich wünsche Tom immer das Beste", erklärt die 42-Jährige.

Besonders dem Footballstar soll die Krise mit Gisele sehr zugesetzt haben. In den vergangenen Monaten soll Tom total neben sich gestanden haben – besonders in seinem Beruf – wie ein Insider berichtete. "Es sah einfach nicht so aus, als hätte er Spaß. Er wirkte wie ein ganz anderer Tom", erklärte sein Ex-Kollege in dem Podcast "Footbahlin with Ben Roethlisberger".

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei einem Event in New York City im September 2016

Getty Images Gisele Bündchen, brasilianisches Model

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2011

