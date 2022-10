Maisie Williams schaute erstmals "Game of Thrones"-Finale

"Game of Thrones" begeisterte jahrelang die Fantasy-Fans. Zumindest bis zur umstrittenen letzten Staffel. Schauspielerin Maisie Williams (25) verkörperte acht Jahre lang die furchtlose Arya Stark. Doch erst kürzlich, drei Jahre später, schaute sich die 25-Jährige zum ersten Mal die gesamte Erfolgsserie bis zum Ende an. Und über das Finale hat Maisie nun aus der Perspektive einer Zuschauerin ein paar Wörtchen zu verlieren.

In einem Livestream auf dem Twitch-Account ihres Bruders wurde Maisie aufgefordert, sich ihren Serien-Hit "Game of Thrones" anzuschauen. "Ich habe es mir kürzlich erst komplett angesehen", erwiderte der "New Mutants"-Star und übte auch sogleich Kritik am Serienfinale: "Es hat zum Ende hin wirklich nachgelassen." Im Gegensatz zum schwachen Ende schwärmte die Engländerin jedoch auch von dem Fantasy-Epos: "Aber es hat wirklich stark angefangen. Mein Herz ist gebrochen, als Ned gestorben ist, obwohl ich wusste, dass es passiert. Zum ersten Mal konnte ich die Geschichte nun wirklich fühlen."

Bis heute wird das Ende von "Game of Thrones" heiß diskutiert und hat viele Fans enttäuscht zurückgelassen. Nach der Ausstrahlung war gar eine Petition wurde ins Leben gerufen worden, damit die letzte Staffel der HBO-Serie neu und mit einem anderen Ausgang gedreht werden würde. "Diese ganzen Petitionen und all das – ich finde es respektlos gegenüber der Crew, den Autoren und den Filmemachern, die zehn Jahre unermüdlich daran gearbeitet und die letzte Staffel elf Monate lang gedreht haben", hatte Maisies Kollegin Sophie Turner (26) gegenüber der New York Times zu der Zeit mit deutlichen Worten klargestellt.

Anzeige

Getty Images Maisie Williams, "Game of Thrones"-Star

Anzeige

Getty Images Maisie Williams, "Game of Thrones"-Star

Anzeige

Getty Images Maisie Williams, Sophie Turner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de