Sexy Cowgirl: Kendall Jenner verkleidet sich als Trickfigur

Kendall Jenner (26) zeigt sich in einer sexy Verkleidung! Das Model ist stets stilsicher und modebewusst unterwegs – ist sie doch seit Jahren selbst in der Modebranche tätig. Bei ihren privaten Outfits scheint sie es auch gerne mal kurz und sexy zu mögen. Das galt wohl auch für ihr Halloween-Kostüm dieses Jahres. Kendall verkleidete sich jetzt als Figur eines bekannten Trickfilms!

Auf Instagram teilte Kendall eine Fotoreihe ihres Kostüms. Sie wählte für dieses Jahr ein Cowgirl-Outfit und schlüpfte in die Rolle der Jessie aus den beliebten Animationsfilmen "Toy Story". Mit einem Weinglas in der Hand präsentierte sie sich in einem knappen Jeansslip und dazugehörigen Chaps mit Kuhfellmuster. Ihren Oberkörper hüllte sie in ein schmales Croptop, das nur ihre Brüste bedeckte. Abgerundet wurde ihr freches Outfit durch geflochtene Zöpfe, einen roten Cowboyhut und einen kessen Blick.

Kendalls Community war begeistert von dem Outfit. In den Kommentaren finden die User den Halloween-Look des Realitystars vor allem niedlich statt sexy. "Das süßeste Cowgirl", lobte ein Fan. "Die heißeste Jessie, die ich je gesehen habe", kommentierte hingegen ihre Schwester Khloé Kardashian (38).

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Oktober 2022

John Sciulli/Getty Images for Calvin Klein) Khloé Kardashian und Kendall Jenner im April 2015

