Thore Schölermann schließt sich wieder der Bundeswehr an

Thore Schölermann (38) wirft sich wieder die Uniform über. Der Fernsehmoderator tritt vor allem bei The Voice of Germany, "The Vocie Kids" und "taff" in Erscheinung. Im deutschen Fernsehen ist er eine etablierte Größe. Doch jetzt scheint Thore einen anderen Berufsweg einschlagen zu wollen: Der Vater einer kleinen Tochter hat sich nun offenbar wieder der Bundeswehr als aktiver Reservist angeschlossen.

Auf Instagram teilte der Moderator jetzt zwei Bilder, die ihn in Uniform zeigen. Dazu verfasste er einen Text, um seine Entscheidung zu begründen. Demokratie, Sicherheit und Selbstbestimmung seien für die Deutschen so selbstverständlich, dass sie lange der Meinung waren, sie nur mit Worten und Diplomatie verteidigen zu können. "Ich glaube, dass man leider auch heute bereit sein muss, als Land diese Freiheiten zu verteidigen. Und weil das meine Meinung ist, ist es für mich nur konsequent, auch im Notfall nicht nur mit Worten zu kämpfen, sondern auch mit einer Waffe", stellte er klar und fügte hinzu: "Deshalb bin ich wieder Teil der Bundeswehr, als aktiver Reservist."

Von seinen Followern bekommt er viel Zuspruch. "Meine Worte, Thore!!! Maximalen Respekt!!! Ich würde genauso folgen", schreib der Moderator Alban Burster unter den Beitrag. "Respekt! Hoffen wir, dass du niemals einen echten Einsatz mitmachen musst", hofft ein weiterer Fan.

Thore Schölermann mit seiner Frau Jana und seiner Tochter

Thore Schölermann, Moderator

Thore Schölermann, Moderator

