Thore Schölermann (37) verrät, was ihm bei der Erziehung seines Kindes besonders wichtig ist! Gemeinsam mit seiner Frau Jana Julie Schölermann (35) hat der beliebte The Voice of Germany-Moderator im Dezember sein erstes Kind bekommen – ein Mädchen namens Ilvi. Zwar ist die Kleine noch sehr jung, trotzdem hat ihr Papa sich schon Gedanken gemacht, welche Werte er ihr vermitteln will: Thore ist total wichtig, dass Ilvi naturverbunden wird!

Im Promiflash-Interview verriet der 37-Jährige jetzt: "Ja, da werden wir sie ganz viel mit hinnehmen und ranbringen. Das ist auch ganz wichtig für das Bewusstsein eines Kindes. Diese Werte sind für mich ganz elementar und dazu gehört auch Schätzen der Natur, das Schätzen des Lebens." Weiter betonte Thore: Ihm sei es viel wichtiger, seinem Kind die richtigen Werte mitzugeben als strenge Regeln. Doch der Papa ergänzte: "Also es soll jetzt nicht so wirken, als wären wir antiautoritär, bei uns wird es schon Regeln geben..."

Das Vorhaben, Ilvi mit der Natur vertraut zu machen, haben Thore und Jana auch schon in die Tat umgesetzt! "Wir waren jetzt mit ihr das erste Mal in den Bergen, wir waren jetzt auch mit ihr bei uns im Wald, wir haben ihr Schnee gezeigt und die Bäume, sie hat auch schon die ersten Tannennadeln angefasst und war ganz begeistert – und ich ganz stolz", schilderte der glückliche Vater gegenüber Promiflash.

