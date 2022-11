Nicht düster: Billie Eilish findet ihre Musik einfach "echt"

Billie Eilish (20) kann diese Sache überhaupt nicht nachvollziehen. Schon seitdem sie elf Jahre alt ist, schreibt die Sängerin ihre eigenen Songs. Ihren Durchbruch schaffte sie zwei Jahre später mit dem Hit "Ocean Eyes". Danach schoss die Karriere der jungen Musikerin steil in die Höhe. Doch schon damals hatte sie sich den Vorwürfen stellen müssen, dass ihre Musik einen melancholischen, gar deprimierenden Touch hätte. Sie sieht das hingegen ganz anders. Für Billie ist ihre Musik überhaupt nicht traurig!

"Ich fand das so seltsam. Als ich bekannt wurde, hat jeder gesagt: 'Die Musik von Billie Eilish ist so deprimierend und traurig und einfach so düster'", sprach die irischstämmige Amerikanerin offen in einer Episode von Audibles neuer Podcast-Reihe "Origins". Außerdem erklärte sie: "Es war so überraschend, dass die Leute dachten, alles was ich mache, wäre düster. Ich finde, es ist einfach echt."

Der "Bad Guy"-Star war es zudem Leid gewesen, immer in eine Schublade gesteckt zu werden. Im vergangenen Jahr hatte sie ihren Look, der zumeist aus weiten Klamotten und schwarzen Haaren bestanden hatte, komplett umgekrempelt. Stattdessen hatte sie sich beispielsweise bei der Met Gala 2021 mit platinblonden Haaren und einem apricotfarbenen ausladenden Kleid präsentiert. Der NME verriet sie damals: "Ich habe mich gefangen in der Rolle gefühlt, in welcher die Leute mich gesehen haben. Also habe ich mich komplett verändert, um sie durcheinanderzubringen."

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Anzeige

Getty Images Billie Eilish im November 2019

Anzeige

Getty Images BIllie Eilish bei der Met Gala 2021

Anzeige

Findet ihr Billies Songs düster und traurig? Schon ein wenig. Nein, überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de