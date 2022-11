"Aus Langeweile": YouTuberin Annikazion radelt 450 Kilometer

Annikazion macht ihrer Langeweile eine Ansage! Die deutsche YouTuberin ist bekannt für ihre unterhaltsamen Videos auf der Video-Plattform. Neben ihren Reaktionen auf einige Fernsehformate, wie zum Beispiel Love Island, begeistert sie ihre Follower auch mit Travel-Vlogs. Während ihres Urlaubs überkam die YouTuberin nun die Langeweile. Somit kam Annikazion auf die Idee, mit ihrem Fahrrad von München nach Wien zu fahren.

In ihrem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video erzählte Annikazion, dass sie aus Langeweile von München nach Wien geradelt sei. In vier Tagen fuhr sie eine Strecke von 450 Kilometern, somit ungefähr 110 Kilometer am Tag. Im Video verriet sie, weshalb sie diese Reise angetreten ist. "Ich hatte Urlaub und nicht wirklich was zu tun", gestand die YouTuberin. Jedoch fügte sie hinzu, dass es eine schwierige Strecke gewesen sei, da es ständig bergauf ging. Bezüglich ihrer Unterkunft habe sie keine Schwierigkeiten gehabt. Sogar ihr Fahrrad durfte die 25-Jährige mit auf ihr Zimmer nehmen.

Am Ende ihres Videos teilte Annikazion ihr Fazit der gesamten Reise. Überraschenderweise hatte sie trotz dieser spannenden Erfahrung keinen Spaß gehabt. "Ich hatte 60 Prozent dieser Reise keinen Spaß, jedoch würde ich es sofort wieder machen", verriet sie am Ende ihres Videos.

Die YouTuberin Annikazion im Mai 2021

Annika, auf YouTube bekannt als Annikazion

Annikazion, YouTuberin

