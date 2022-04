Gibt Annikazion dem Format Princess Charming eine zweite Chance? Die deutsche YouTuberin kommentierte im Netz schon die erste Staffel der lesbischen Kuppelshow. Dabei wollte sie eigentlich selbst auf Kreta um die Wette flirten: Sie hatte sich nämlich beworben, wurde jedoch nicht angenommen. Jetzt geht die beliebte Kuppelshow mit der neuen Kettenverteilerin Hannah aber bald in die zweite Runde. Ist Annikazion dann womöglich bei der zweiten "Princess Charming"-Staffel dabei?

Promiflash sprach schon während der Ausstrahlung der ersten Staffel mit der YouTuberin – und zu diesem Zeitpunkt hatte sie definitiv Lust auf das Format. "Ich hätte schon Bock", betonte Annika und fügte hinzu: "Aber ich glaube, jetzt ist der Zug abgefahren." Aufgrund ihrer Videos zu der Kuppelshow sei sie in der Community inzwischen nämlich schon bekannt. "Alle, die sich für 'Princess Charming' bewerben werden, die kennen mich ja zwangsläufig auch – und dann wäre das alles natürlich so ein bisschen schwierig", vermutete die Webvideoproduzentin.

Aber warum will Annika denn eigentlich überhaupt einmal bei einem TV-Format mitmachen? "Weil ich es selbst mal miterleben will, wie das so ist, bei so etwas dabei zu sein – um den Druck nachzuempfinden", erklärte die Influencerin und hob hervor: "Ich mach mich immer nur drüber lustig und erzähle darüber und kommentiere das, aber ich war halt selbst noch nie in der Situation."

RTL Hanna, neues Gesicht der zweiten "Princess Charming"-Staffel

Instagram / mirielle.boho Die YouTuberin Annikazion mit den "Princess Charming"-Stars Irina, Bine und Miri

Instagram / annikazion Die YouTuberin Annikazion im Dezember 2021

