Auf YouTube kommentiert Annikazion mit einer ordentlich Portion Humor die TV-Show Love Island – und jetzt auch Princess Charming. Dabei hatte sich die sympathische Webvideo-Produzentin sogar selbst als Kandidatin für die lesbische Datingshow beworben. Letztendlich hat sie es jedoch nicht in die Ladys-Villa auf Kreta geschafft. Aber aus welchem Grund wollte sie eigentlich Teil von "Princess Charming" sein? Promiflash hat bei dem Webstar nachgehakt...

"Weil ich es selbst mal miterleben will, wie das so ist, bei so etwas dabei zu sein – um den Druck nachzuempfinden", erklärte Annika im Gespräch mit Promiflash und betonte: "Ich mach' mich immer nur drüber lustig und erzähle darüber und kommentiere das, aber ich war halt selbst noch nie in der Situation." Zudem sei "Princess Charming" auch einfach "eine geile Show" mit Relevanz.

Kein Wunder, dass Annika jetzt während der Ausstrahlung traurig ist, nicht selbst in der Ladys-Villa gewohnt zu haben. "Die Verbindung zwischen denen, das kann man nicht nachholen – auch, wenn ich jetzt gut mit denen befreundet bin", stellte der YouTube-Star klar und hob hervor: "Die Zeit auf Kreta ist eben einfach etwas ganz Besonderes."

Instagram / annikazion Annikazion, YouTuberin

Instagram / annikazion Die YouTuberin Annikazion im Mai 2021

Instagram / mirielle.boho Die YouTuberin Annikazion mit den "Princess Charming"-Stars Irina, Bine und Miri

