Gäste verraten Details: So nobel war Trymacs' große Hochzeit

Für seine zweite große Hochzeit fuhr Trymacs (30) offenbar richtig auf. Viele Details verriet der Streamer bisher nicht – das übernimmt nun sein Kollege und Hochzeitsgast Nooreax. Der plaudert in einem Twitch-Stream jetzt aus, was Trymacs alles für seine Gäste organisierte. "Ich glaube, ich werde nie wieder etwas Geileres erleben", schwärmt der Twitch-Star. Für die Feier in der Toskana wurden die rund 100 Gäste laut Nooreax in schicken Häusern untergebracht. Auf der Anlage gab es mehrere Pools, ein Spa und einen DJ. Für Verpflegung war ebenfalls gesorgt: Ganze viermal am Tag soll es Essen gegeben haben. Trymacs habe "ein ganzes Dorf" gemietet. Gefeiert wurde so über mehrere Tage und es gab verschiedene Dresscodes. Von All-White bis schick während der Trauung sei alles dabei gewesen. "Es war alles perfekt. Alle Leute waren cool, alle waren nett", lautet Nooreax' Fazit.

Was genau auf dieser Megaparty passierte, riss Trymacs selbst bisher nur an. In seinem ersten Stream nach der Hochzeit offenbarte der Content Creator aber, dass er bei seinen Kumpels nie so viele Emotionen gesehen habe. "Dass meine Jungs, 40 Typen, die ich noch nie heulen gesehen habe, alle auf einmal ihre Sonnenbrillen herunterziehen und die Tränen fließen – das war krass", meinte Trymacs. Und auch die Gäste legten sich ordentlich ins Zeug, die Hochzeit unvergesslich zu machen. Vor allem der Bruder des Bräutigams: "Mein Bruder hatte heimlich in zweieinhalb Monaten 250 Stunden Piano- und Gesangsunterricht." Gemeinsam mit den Streamern Rumathra und Chefstrobel gab Bruder Nici so vier Lieder zum Besten.

Für Trymacs wird das Highlight aber sicher das Jawort mit seiner Celina gewesen sein. Die beiden sollen sich bereits seit der Schule kennen. Im August 2023 hielt der 30-Jährige dann während eines Urlaubs in Kanada um ihre Hand an. Bevor in der Toskana geheiratet wurde, traten sie aber schon im Standesamt vor den Traualtar. Dafür wählten sie das Standesamt Timmendorfer Strand an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Die frohen Nachrichten teilten Trymacs und Celina Ende Mai bei Instagram mit den schlichten Worten: "Wir haben standesamtlich geheiratet."

Instagram / trymacs Trymacs in New York City, Juli 2023

Instagram / nooreax Nooreax und Trymacs im Januar 2024

Instagram / trymacs Celina und Trymacs im Januar 2025

