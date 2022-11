Davids neue Serie: Victoria Beckham ist total stolz auf ihn!

Victoria Beckham (48) ist Davids (47) größter Fan! Seit 1999 gelten das Spice Girls-Mitglied und der einstige Fußballprofi als das Traumpaar überhaupt. Aus ihrer Ehe gingen die vier Kinder Brooklyn (23), Romeo (20), Cruz (17) sowie Nesthäkchen Harper Seven (11) hervor. Wie harmonisch ihr Familienleben abläuft, beweisen die beiden ihrer Community regelmäßig auf Social Media. Und auch beruflich sind sei ein eingespieltes Team – Davids neuestes Projekt macht Vic total stolz!

Am gestrigen Abend feierte seine eigene Dokumentation "Save Our Squad" seine Premiere. In London zeigte sich der 47-Jährige in Begleitung seiner Familie strahlend auf dem roten Teppich. Der Abend war ein voller Erfolg – via Instagram schwärmte Victoria von der gelungenen Veranstaltung und auch ihrem Mann: "Ich könnte nicht stolzer auf David sein [...] Ich war total überwältigt und emotional heute Abend bei der Vorführung von 'Save our Squad'."

In "Save our Squad" hilft David jungen Sportlern, die es in den englischen Nachwuchsligen schwer haben, sich durchzusetzen. Als ehemaliger Kicker teilt er in der Serie seine Erfahrungen und sein Wissen mit den Talenten, die davon träumen, eines Tages zu den ganzen Großen zu gehören – ab dem 9. November ist die Dokumentation auf Disney+ abrufbar.

David Beckham im Juli 2022

David und Victoria Beckham im August 2018

David Beckham im März 1998

