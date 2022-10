Auszeit: Victoria und David Beckham mit Kids im Disney World

Die Beckhams gönnen sich eine kleine Familienauszeit. Victoria (48) und David Beckham (47) sind mittlerweile seit über 20 Jahren verheiratet. Die beiden verbindet aber viel mehr als nur ihre Liebe zueinander: Ihre Kinder Brooklyn (23), Romeo (20), Cruz (17) und Harper Seven (11) bereichern das Leben des Ex-Kickers und der Modeschöpferin. Gemeinsame Zeit liegt den Beckhams sehr am Herzen, was sie nun auch wieder verdeutlichten: Victoria und David verbrachten gemeinsam mit Harper und Cruz einige Tage im Disney World.

In seiner Instagram-Story teilte der einstige Profisportler eine Reihe von Bildern und Videos, welche die vier im Freizeitpark zeigen. Vor allem die Elfjährige hatte offenbar eine Menge Spaß: So sieht man, wie das Mädchen zum Beispiel mit ihrem Papa Achterbahn fährt, bei einer Parade zusieht und eine Mickey-Mouse Figur umarmt. "Mittlerweile ist sie schon so groß wie Mickey", schrieb David zu dem Schnappschuss dazu.

Auch Victoria postete einige Aufnahmen von ihrem Ausflug: Sie teilte ein Bild, das Cruz gemeinsam mit seiner Schwester und einer Disney-Prinzessin zeigt. Auch ein Bild von allen vier durfte natürlich nicht fehlen. "Küsse aus Disney World. Ich liebe euch, David, Cruz und Harper. Wir haben euch vermisst, Brooklyn und Romeo", kommentierte die 48-Jährige ihren Beitrag.

Instagram / davidbeckham Harper Seven Beckham in Disney World im Oktober 2022

Instagram / davidbeckham David Beckham und seine Tochter Harper Seven in Disney World

Instagram / victoriabeckham Harper Seven und Cruz Beckham in Disney World im Oktober 2022

