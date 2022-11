Ex-"Verbotene Liebe"-Star Manou Lubowski wäre fast gestorben

Manou Lubowski (52) blickt auf einen dunklen Abschnitt seines Lebens zurück. Seit mittlerweile 29 Jahren ist der gebürtige Münchner nun schon als Schauspieler aktiv. Über die Jahre war er auch in der ein oder anderen großen Produktion zu sehen. So wirkte er 1995 beispielsweise bei Verbotene Liebe mit. Nun machte er ein schockierendes Geständnis: Manou verriet, dass er im vergangenen Mai beinahe gestorben wäre.

Im Interview mit Bunte erzählte der Synchronsprecher, dass er im vergangenen Mai plötzlich Halsschmerzen bekommen habe und kaum noch sprechen konnte. Als seine Beschwerden über Nacht schlimmer wurden, sei er am nächsten Morgen kurzerhand in die Notaufnahme gefahren. Manou nahm an, sich eine Mandelentzündung zugezogen zu haben, doch als der Arzt sich seinen Rachen ansah, wurde dieser plötzlich unruhig. "'Wir müssen Sie sofort operieren, sonst sind Sie in einer halben Stunde tot', sagte er zu mir. Ich wusste gar nicht, was los war", erinnerte sich der 52-Jährige. In seinem Hals hatte sich ein aggressiver Abszess gebildet, an dem der Familienvater fast erstickt wäre.

Manou sei dann sofort auf den OP-Tisch gekommen, jedoch erst fünf Tage später wieder aufgewacht. "Ich wurde ins künstliche Koma versetzt", schilderte er. Dieses Erlebnis habe ihm noch einmal vor Augen geführt, wie schnell alles vorbei sein kann. "Vielleicht lebe ich heute noch mehr im Hier und Jetzt. Das Wichtigste ist meine Familie, meine Arbeit und enge Freunde", hielt er fest.

Getty Images Manou Lubowski, ehemaliger "Verbotene Liebe"-Darsteller

Getty Images Manou Lubowski und seine Verlobte Lara von Stumberg im Juni 2022

Steffi Adam / Future Image Manou Lubowski im Oktober 2021

