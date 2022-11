Drake guckt täglich Pornos und datet fünf Frauen zeitgleich

Drake (36) macht eine überraschende Beichte. Der aus Kanada stammende Rapper hat in seinem Leben bereits die eine oder andere Liebelei hinter sich. Unter anderem zählen Rihanna (34) und die Sängerin Keshia Chante (34) zu seinen Verflossenen. Mit der ehemaligen Porno-Darstellerin Sophie Brussaux (33) hat der "Best I Ever Had"- Interpret sogar einen gemeinsamen Sohn. Wird er sich jemals fest binden? In einem Video spricht er jetzt ganz offen über seinen Porno-Konsum und sein Dating-Verhalten.

Das Thema Porno wird zu Beginn des Clips auf Instagram aufgegriffen, als der Moderator Drake nach der Art von Pornos fragt, die er sich anschaut. "Nur erstklassige. Die absoluten Spitzenreiter", antwortet der vierfache Grammy-Preisträger. "Das ist es, was ich täglich konsistent anschaue. Für mich sind das die wahren Superstars der Welt", fügte er hinzu.

Der Rapper sprach auch über sein aktuelles Dating-Verhalten. "Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich mir angewöhnt habe, vier oder fünf Frauen zu daten, um eine Frau zu finden", sagte er und fügte hinzu, dass er dies tue, weil "ich zwei Dinge an jedem Mädchen mag". Kopfschüttelnd und um die richtigen Worte ringend, fuhr er fort: "Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Hoffentlich finde ich jemanden."

Anzeige

Getty Images Drake, Rapper

Anzeige

Getty Images Drake, Rapper

Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de