Tödlicher Unfall nach Konzert: Drake ehrt verstorbene Fans!

Er zeigt großes Mitgefühl. Laut den Billboard Hot 100 ist Drake (37) einer der erfolgreichsten Solokünstler – und trotz seines Ruhms versucht er, bodenständig zu bleiben. Das beweist der "IDGAF"-Interpret auf einem seiner aktuellen Konzerte, indem er sich auf herzerwärmende Weise an das anwesende Publikum richtet: Drake gedenkt zwei Frauen, die nach einem seiner Auftritte durch einen tragischen Unfall ums Leben kamen!

Wie TMZ berichtet, merkt der Rapper schweren Herzens an: "Man weiß nie, wie die Realität eines anderen aussieht, wenn er dieses Gebäude verlässt. Ein 'Ruhe in Frieden' an diese junge Mutter und ihrer Tochter!" Der schreckliche Vorfall spielte sich ab, nachdem die beiden Frauen am 14. Februar ein Konzert des Sängers verlassen hatten – ein Auto hatte die beiden mit überhöhter Geschwindigkeit gerammt, woraufhin die beiden verstarben.

Außerdem lässt es sich Drake nicht nehmen, einen weiteren Fan zu ehren, der eine schwere Zeit durchmachen musste. Laut des Mediums hielt eine Besucherin nämlich ein Schild hoch mit den Worten: "Krebs im vierten Stadium gerade noch rechtzeitig besiegt – für Drakes 'God's Plan'!" Um die Kämpferin zu würdigen, schenkte der 37-Jährige ihr rund 23.000 Euro.

