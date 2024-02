Super-Bowl-Wette: Diese absurde Summe hat Drake gesetzt!

Heute Abend findet in Las Vegas der Super Bowl statt. Im großen Finale der NFL wollen die Kansas City Chiefs ihren Titel gegen die San Francisco 49ers verteidigen. Stars wie die Kardashians pilgern in das Zockerparadies – auch Drake (37) könnte dabei sein. Glücksspiel ist für den Rapper kein Fremdwort, er ist bekannt für seine extremen Wetten. So viel Geld hat Drake dieses Mal gesetzt!

Drake ist sich sicher: Heute Abend gewinnen die Kansas City Chiefs. So scheint es zumindest, denn er hat über eine Million Euro auf den Sieg des Teams um Patrick Mahomes (28) und Travis Kelce (34) gesetzt. Travis und seine Liebste Taylor Swift (34) sind wohl ein Grund für das mutige Glücksspiel des Musikers. "Ich kann nicht gegen die Swifties wetten", schreibt er zu einem Foto seiner Wette auf Instagram. Wenn der "God's Plan"-Interpret recht behält, ist er morgen um rund 2.175.000 Euro reicher.

Auch im letzten Jahr hat der bekennende Fan bereits auf die Chiefs gesetzt – und gewonnen. Ob er sich dieses Mal erneut freuen darf? Mit seinen Sportwetten hat Drake auch schon große Summen in den Sand gesetzt. Im Netz sprechen einige bereits von dem "Drake Fluch" und prognostizieren den 49ers den Sieg.

Drake, Rapper

Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Drake, Musiker

