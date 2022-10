Mehr Affären als Hits? Das ist Drakes Liebes-Historie!

Drake (36) hatte bereits die eine oder andere berühmte Frau an seiner Seite. Der Rapper hat musikalisch nahezu alles erreicht, was geht. Drake landete unzählige Nummer-eins-Hits in den Charts und gewann zahlreiche Preise. In der Liebe lief es für den "Best I Ever Had"- Interpreten allerdings alles andere als gut. Bisher konnte keine Frau Drake an ihrer Seite halten – dabei hatte er bereits einige Liebschaften.

Die Sängerin Keshia Chante (34) ist Drakes erste Freundin gewesen. Die beiden waren bis Mitte der 2000er-Jahre ein Paar. "Das ist meine erste Freundin, die ich je in meinem Leben hatte. Eine echte Legende, jemanden, den ich von ganzem Herzen liebe", beschrieb er Keshia. Obwohl Drake und Bria Myles nur von 2008 bis 2009 zusammen waren, hinterließ sie einen bleibenden Eindruck bei ihm. Drake schrieb "Bria's Interlude" für sie. "Ich war in dieses Mädchen aus L.A. verliebt und habe angefangen, einen Song über sie zu schreiben", erklärte er damals laut BET.

Aber auch Rihanna (34) gehört zu seinen Verflossenen. Drake und die Sängerin hatten von 2009 bis 2019 eine immer wiederkehrende Beziehung. Sie kamen 2010 wieder zusammen, trennten sich aber 2011 wieder. Nach ihrer Romanze mit Chris Brown (33) im Jahr 2010 kam Rihanna 2016 wieder mit Drake zusammen. Mit der ehemaligen Porno-Darstellerin Sophie Brussaux (33) pflegte der Rapper ebenfalls eine Liebschaft. Aus der Beziehung der beiden entstand auch der gemeinsame Sohn Adonis.

