Mit Zwinkern: Camila Cabello äußert sich zu Drake-Gerüchten!

Camila Cabello (27) schmunzelt ziemlich, als sie erstmals über die vermeintliche Romanze mit Drake (37) spricht! Das ist in einer Vorschau des "Call Her Daddy"-Podcasts zu sehen, in dem sich die Sängerin mit Alex Cooper unterhält. Diese fackelt nämlich nicht lange und quetscht die Ex von Shawn Mendes (25) direkt über das pikante Gerücht aus und will genau wissen, was da lief. "Oh mein Gott! Es war ein Urlaub plus etwas Arbeit", lacht die Musikerin laut und zwinkert ihrer Gesprächspartnerin ziemlich verdächtig zu. Diese erwidert daraufhin nur ein vielsagendes: "Oh? Oh!", als habe sie das Augenzwinkern als einen besonderen Hinweis verstanden.

Ob die "Shameless"-Interpretin dieses Thema mit mehr als nur einem Blinzeln kommentieren wird, bleibt abzuwarten, denn die zwei Frauen, die gemütlich unter Plüschdeckchen sitzen, widmen sich noch weiteren äußerst spannenden Angelegenheiten: Dazu gehört unter anderem die Beziehung zu Ex-Freund Shawn und ob sich die 27-Jährige vorstellen könne, mit diesem wieder anzubandeln. Generell sei Camila nämlich ein Fan davon, das zu tun, wonach sie sich fühle: "Wenn ich einem Ex schreiben will, dann schreibe ich ihm!", behauptet die Beauty kurzerhand. Ob dies auch bei dem 25-Jährigen der Fall sein könne, verrät das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied in dem Teaser jedoch noch nicht.

Erst Mitte des vergangenen Jahres kamen sich beide nämlich nach ihrer Trennung erneut näher – und kurz darauf war auch schon wieder Schluss! Nur wenige Monate später kursierten dann wilde Liebesgerüchte um die Sängerin und Drake, da Fotos der zwei auftauchten, die Deuxmoi vorliegen. Damals behauptete ein Augenzeuge, dass es so aussehe, als laufe mehr als nur Freundschaft zwischen den Musikern. "Ich denke, sie daten sich. Sie war mit einem Freund zusammen und er hat nur Camila Aufmerksamkeit geschenkt!" Beide befanden sich zu dem Zeitpunkt der Aufnahmen auf den Turks- und Caicos-Inseln und machten unter anderem eine feuchtfröhliche Tour auf Jetskis.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2019

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

