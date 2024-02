Beleidigt? Drake will Song von Ex Rihanna nicht performen

Ist sein Stolz immer noch verletzt? Zwischen 2009 und 2016 führten Rihanna (35) und Drake (37) eine On-off-Beziehung. In dieser Zeit nahmen sie gemeinsam verschiedene Songs wie "Work" oder "Take Care" auf. In einer Rede bei den VMAs 2016 schwärmte der kanadische Sänger öffentlich von seiner damaligen Flamme. Seine Liebeserklärung kam bei Rihanna scheinbar weniger gut an, denn kurz darauf war auch schon Schluss zwischen den beiden. Ist Drake immer noch beleidigt?

Als bei dem Konzert des Sängers im Hintergrund der gemeinsame Song "Work" läuft, scheint er gar nicht begeistert zu sein. "Dieses Lied singe ich nicht mehr! Ihr könnt es für mich singen", richtet sich der Rapper an das Publikum. Auf X unterstellen ihm die Fans, dass er immer noch nicht über Rihanna hinweg sei. "Drake hat eine ungesunde Obsession mit Rihanna, er muss ein für alle Mal damit abschließen", schreibt ein Nutzer.

Auch auf seinem letzten Album "For All The Dogs" soll der Kanadier über die Partnerin von A$AP Rocky (35) hergezogen haben. Die Fans glauben, er nehme in einer Strophe Bezug auf Rihannas Album "Anti". "Warum lassen sie es so klingen, als ob ich immer noch an dir hänge? Ja, und der Sex mit dir war durchschnittlich. Ja, ich bin anti, denn ich hatte etwas mit dir", rappt Drake in seinem Song.

Anzeige

Getty Images Drake und Rihanna, August 2016

Anzeige

Getty Images Drake im Juni 2015

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de