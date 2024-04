Drake findet J. Coles Entschuldigung einfach lächerlich!

Rapper veröffentlichen bekanntlich gerne mal Disstracks, um ihren negativen Gefühlen gegenüber anderen Rappern Ausdruck zu verleihen. Dem schlossen sich auch die Künstler Drake (37), Kendrick Lamar (36) und J. Cole (39) an. Zu Beginn des Monats disste Kendrick seine Rapperkollegen im Song "Like That". Daraufhin schlug J. Cole mit seinem Disstrack "7 Minute Drill" zurück, entschuldigte sich jedoch öffentlich dafür. TMZ berichtete nun, dass Drake sich ebenfalls nicht zurückhalten wird. Im Gespräch mit dem Podcaster DJ Akademiks lachte Drake ihn wohl aus. Offenbar hielt er die Idee, sich wie J. Cole bei Kendrick zu entschuldigen, für ziemlich lächerlich. "Ich kann nicht fassen, dass du mir so etwas vorschlagen würdest", schoss der Kanadier gegen den Podcaster.

Das Drama begann, als J. Cole und Drake einen harmlosen Songtext über ihre und Kendricks erfolgreiche Karriere veröffentlichten. Im vergangenen Oktober erschien das achte Album "For All The Dogs" mit dem Song "First Person Shooter" vom "One Dance"-Interpreten. In dem Lied machten er und J. Cole deutlich, dass sie die drei größten Rapper – also Kendrick, J. Cole und Drake – in der aktuellen Hip-Hop-Ära seien. Der Song schaffte es auf Platz eins der US-Single-Charts und wurde der 13. Nummer-eins-Song des 37-Jährigen. Kendrick war jedoch alles andere als begeistert und behauptete mit "Like That", es gäbe keine "großen Drei", sondern nur ihn.

Interessanterweise war Drake derjenige, der Kendrick zu Beginn seiner Karriere ein Sprungbrett gab: 2012 bot er ihm seine Hilfe an und gab ihm die Möglichkeit, auf seinem Album "Take Care" zu singen. Darauf folgte eine Einladung zu seiner Club Paradise Tour, wo der Künstler als Vorband auftreten durfte. Kendricks Debütalbum "Good Kid, m.A.A.d City" wurde im darauffolgenden Jahr ein voller Erfolg – was wahrscheinlich auch Drake zu verdanken war. Dennoch nutzte er seinen frisch gewonnenen Durchbruch, um in einem Feature von Big Seans (36) "Control" gegen die Rapper J. Cole, Meek Mill (36), Mac Miller (✝26), Pusha T (46) und sogar Drake zu feuern.

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images Kendrick Lamar, Musiker

