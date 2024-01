Nach 15 Jahren: Drakes Vater darf wieder nach Kanada reisen!

Er ist zurück! Der gebürtige Kanadier Drake (37) verdiente als Rapper mehrere Millionen. Und dafür arbeitete er hart – der "One Dance"-Interpret wuchs nämlich in ärmlichen Verhältnissen bei seiner Mutter auf, nachdem seine Eltern sich hatten scheiden lassen. Sein Vater zog wiederum nach Amerika und durfte seit Jahren die Heimat seines Sohnes nicht besuchen. Bis jetzt – Drakes Papa Dennis Graham ist nach 15 Jahren wieder in Kanada!

Und diesen glücklichen Moment teilt der Musiker mit seinen Fans auf Instagram. "Sie haben den OG das erste Mal seit über 15 Jahren nach Kanada reisen lassen!", schreibt der Rapper und fügt hinzu: "Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben." Dabei postet er ein Foto, auf dem sich Drakes Eltern umarmen und überglücklich wirken. Beide haben trotz der Scheidung ein gutes Verhältnis zueinander. Warum der Papa des Musikers nicht nach Kanada reisen durfte, ist nicht bekannt.

Dass der Musiker ein echter Familienmensch ist, bewies er bereits zuvor in den sozialen Medien. Anlässlich des Geburtstags seines Sohnes Adonis veröffentlichte Drake nämlich ein Musikvideo, in dem sein Sprössling seine Rapkünste zum Besten gibt und schreibt dazu stolz: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn!"

Instagram / champagnepapi Drakes Vater Dennis Graham und Drakes Mutter im Jahr 2024

Instagram / champagnepapi Drake (r.) mit Söhnchen Adonis und seinen Eltern

Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im August 2023

