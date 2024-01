An Drake gerichtet? Camila Cabello teilt kryptische Zeilen

Ob diese Worte an Drake (37) gerichtet sind? Seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche: Camila Cabello (26) soll mit dem kanadischen Rapper anbandeln. Kurz vor Weihnachten wurden das ehemalige Fifth-Harmony-Bandmitglied und der "Hold On, We're Going Home"-Interpret gemeinsam im Urlaub erwischt. Doch könnte die mögliche Liebelei zwischen den beiden schon wieder vorbei sein? Camila teilt nun kryptische Zeilen im Netz.

Auf Instagram postet die "Never Be The Same"-Interpretin einige Fotos von sich, auf denen sie in verführerischen Posen in einer Tiefgarage posiert. Dabei trägt die Musikerin ein heißes Outfit, bestehend aus einer engen Jeans, einem knappen Top sowie einem schwarzen Fellhut auf dem Kopf. Zu ihrem Posting schreibt Camila: "Es tut dir leid, Baby? Mir auch. Wenigstens siehst du mich so, wenn ich dich verlasse." Ob sie damit wohl auf eine mögliche Trennung anspielen könnte?

Vor ihrem angeblichen Flirt mit Drake soll Camila mit dem Sänger Rauw Alejandro (31) geflirtet haben. Diese Behauptung war entstanden, nachdem die beiden Musiker auf der gleichen Party miteinander gesichtet worden waren.

Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, 2024

Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rauw Alejandro in Frankreich, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de