Nico Schwanz (43) wehrt sich gegen die Vorwürfe seiner Ex-Partnerin. Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und seine Verflossene Julia Prokopy (26) haben eine gemeinsame Tochter, haben sich aber noch vor deren Geburt getrennt. Jetzt behauptetet das Malemodel allerdings, dass es die Kleine in den vergangenen sechs Monaten nicht sehen durfte. Julia widersprach diesem Vorwurf und stellte klar, dass Nico keinen Unterhalt zahle. Dafür will der aber nun Beweise haben und erklärt, warum er Baby Lina trotzdem bisher nicht besucht hat.

Auf Nachfrage des RTL-Magazins "Exclusiv" musste der 43-Jährige zugeben, dass er bezüglich der Alimente-Zahlungen versehentlich falsche Angaben gemacht habe. "Bei mir gab es einen Sprachfehler – nicht im Juli habe ich das Geld überwiesen, da im August erst der Brief kam, habe ich im August erst überwiesen", schilderte er. Das Jugendamt habe nun also alle fehlende Zahlungen erhalten – Nico aber nie Bescheid bekommen, dass ihm damit zusteht, sein Kind zu sehen. "Ich bin baff, dass ich mein Kind jetzt sehen darf, dass Julia auf dem Jugendamt war. Dennoch bin ich aber froh, dass ich sie bald im Arm halten darf", erklärte er.

Auch auf Instagram legte der Blondschopf nach und betonte erneut, dass er Beweise dafür habe, dass letztlich Geld geflossen sei. Daraufhin teilte er Screenshots von Überweisungsformularen. Außerdem zeigte er seinen Followern eine Mail, in der er dem Bachelor in Paradise-Girl eine Art Friedensangebot macht. "Ich werde – so, wie es sich gehört – für Lina da sein. Die kleine Maus kann nichts für unser Problem", schrieb Nico demnach. Laut ihm sei daraufhin aber nie eine Antwort eingegangen.

Wallocha,Stephan/ ActionPress Julia Prokopy und Nico Schwanz

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy mit ihrer Tochter im April 2021

Wenzel, Georg/ ActionPress Model Nico Schwanz

