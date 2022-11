Aarons Tod: Nick Carter weint auf Backstreet-Boys-Konzert!

Nick Carter (42) muss gerade Schweres durchstehen! Am Samstag wurde bekannt, dass sein Bruder Aaron Carter mit nur 34 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde – der Musiker soll in seiner Badewanne ertrunken sein. Sein älterer Bruder tourt momentan mit den Backstreet Boys durch Europa. Auch ein Tag nach Aarons Tod standen sie wieder auf der Bühne – offenbar zu viel für den blonden Sänger! Als die Gruppe dem Verstorbenen die letzte Ehre erwies, brach Nick sofort in Tränen aus. Die Backstreet Boys standen ihm liebevoll bei, als sie "ihren kleinen Bruder" mit dem Song "Breathe" betrauerten...

