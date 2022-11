Weitere Details zum Tod von Aaron Carter (34) sind bekannt

Es kommen immer weitere Details zu Aaron Carters (✝34) Tod ans Licht! Nun ist es offiziell: Der Bruder von Backstreet Boys-Star Nick Carter (42) ist tot! Das bestätigte der Agent des "I Want Candy"-Interpreten kurz nachdem die furchtbaren Nachrichten die Runde machten. Neben vielen seiner Fans meldete sich auch seine On-off-Freundin Melanie Martin bereits bestürzt im Netz. Wie es nun heißt, war es auch seine Liebste, die Aaron leblos auffand!

Aaron Carter soll leblos in seiner Badewanne aufgefunden worden sein. Seit die tragischen Neuigkeiten von dessen Tod bekannt wurden, kommen immer wieder neue Details ans Licht. Wie Hollywood Life nun berichtete, fand ausgerechnet Melanie ihren Liebsten auf. "Er wurde heute Morgen von Melanie Martin in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, aufgefunden und war nicht ansprechbar. Alle sind am Boden zerstört", bestätigte ein Sprecher gegenüber dem Magazin.

Bislang wurde Aaron offizielle Todesursache noch nicht von seinem Team bestätigt. Wie TMZ jedoch berichtete, soll der 34-Jährige in seiner Badewanne ertrunken sein. Laut einem Insider der örtlichen Polizeibehörde soll dies aus dem Notruf hervorgegangen sein.

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im März 2021

Instagram / missmelaniemartinx Melanie Martin und Aaron Carter

Getty Images Aaron Carter, 2019 in Los Angeles

