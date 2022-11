Aaron Carters Todesursache: Haben diese Dosen damit zu tun?

Der Tod von Aaron Carter (✝34) gibt weiterhin Rätsel auf! Der Musiker war am vergangenen Samstag leblos in seinem Badezimmer aufgefunden worden. Zuvor hatte der Bruder von Nick Carter (42) jahrelang mit psychischen und körperlichen Problemen zu kämpfen – auch Drogen spielten dabei immer wieder eine Rolle. Jetzt rücken laut dem US-Newsportal TMZ Druckluft-Dosen in den Fokus der Ermittler: Das Einatmen kann Rauschzustände, aber auch einen Ausfall des Atemzentrums bewirken. Stehen die Substanzen etwa mit Aarons Tod in Verbindung?

