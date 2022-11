Vier Tage vor seinem Tod: Aaron Carter war offenbar clean

Aaron Carter (✝34) war auf dem Weg der Besserung! Am Samstag wurde der Sänger leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Das löste große Trauer bei seinen Fans aus. Der Musiker kämpfte bereits seit mehreren Jahren gegen seine Drogensucht. Vor wenigen Tagen soll er in eine Verkehrskontrolle gekommen sein. Wie jetzt berichtet wurde, soll Aaron nur vier Tage vor seinem Tod clean gewesen sein.

TMZ berief sich nun auf eine Aussage des Los Angeles County Sheriffs Department. Diese berichteten, dass Aaron am 1. November aus dem Verkehr gezogen wurde. Zuvor sollen die Polizisten einen Anruf erhalten haben, dass der Fahrer des Wagens wohl unter Drogeneinfluss sei. Zu diesem Zeitpunkt wurde allerdings kein Alkohol in dem Körper des ehemaligen Kinderstars gefunden. Das US-Magazin erklärte auch, dass es an dem Tag der Kontrolle sehr windig gewesen sei, weshalb sein Auto auch aus diesem Grund nicht gerade gefahren sein könnte.

Erst im September dieses Jahres wurde bekannt, dass Aaron seinen fünften Anlauf für einen Entzug wagen wollte. Das Jugendamt hatte ihm das Sorgerecht für seinen Sohn entzogen. Seine On-off-Partnerin Melanie Martin bekam damals das alleinige Sorgerecht für ihren Nachwuchs.

Anzeige

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

Anzeige

Getty Images Aaron Carter, 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / missmelaniemartinx Aaron Carter mit seinem Sohn Prince Lyric

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de