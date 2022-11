"Ein kleiner Bruder": Lance Bass gedenkt Aaron Carters (†34)

Lance Bass (43) findet emotionale Worte! Den *NSYNC-Star und den kürzlich verstorbenen Aaron Carter (✝34) verband eine jahrelange Freundschaft. Aaron war am vergangenen Wochenende völlig überraschend leblos in seinem Badezimmer aufgefunden worden. Viele Fans und Weggefährten meldeten sich in der Zwischenzeit mit Erinnerungen und Widmungen zu Wort – so jetzt auch Lance: In einem rührenden Text verabschiedete er sich von seinem Kumpel.

Auf Instagram teilte Lance nun nämlich ein Foto, das ihn neben Aaron zeigt. Die beiden umarmen sich und blicken in die Kamera. "Als ich 17 war, wohnten wir mit *NSYNC im selben Hotel wie Aaron. Er war damals etwa neun und rannte im Gang herum", schrieb er unter den Post. Schnell hätten sie sich angefreundet: "Er war für uns alle wie ein kleiner Bruder und brachte uns immer wieder zum Lachen."

"Über die Jahre hinweg habe ich seine vielen Höhen und Tiefen miterlebt", betonte Lance. Viele falsche Freunde sollen dem Musiker nicht gutgetan haben: "Es wird für immer ein gewaltiger Verlust bleiben, aber ich weiß auch, dass Aaron jetzt seinen Frieden gefunden hat."

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

Getty Images Lance Bass bei den MTV VMAs in Newark im August 2019

Getty Images Aaron Carter, ehemaliger Kinderstar

