Lance Bass zweifelte bei Kennenlernen an Michaels Interesse

Lance Bass (45) und Michael Turchin (38), die seit 2014 verheiratet sind, blicken auf den ungewöhnlichen Beginn ihrer Beziehung zurück. Die beiden lernten sich 2011 auf der Geburtstagsfeier eines Freundes in Palm Springs kennen, doch der ehemalige *NSYNC-Sänger habe zunächst nicht geglaubt, dass Michael an ihm interessiert sei. "Ich dachte, er mag mich nicht", verrät Lance in einem Interview mit E! News. Monate später beim Super Bowl in Texas habe sich das drastisch geändert: Während eines gemeinsamen Abends mit Freunden sei es nach ein paar Gläsern Wein zum entscheidenden Moment zwischen beiden gekommen. "Er hat mich einfach geküsst", erinnert sich Lance. "Da wusste ich, er mag mich doch." Von diesem Punkt an seien die beiden unzertrennlich gewesen.

Lance und Michael, die mittlerweile stolze Eltern von Zwillingen sind, geben zu, dass die ersten Monate ihrer Beziehung nicht einfach waren. Die Distanz zwischen ihrer jeweiligen Heimat – Lance lebte zu der Zeit in New York, Michael blieb in Los Angeles – habe sie dazu gezwungen, viel zu telefonieren und sich so intensiver kennenzulernen. Diese Phase habe, so Lance, eine starke Basis für ihre Liebe geschaffen. Heute scheint vor allem das Familienleben ihr Band noch enger werden zu lassen. "Zu sehen, wie Michael als Vater unsere Kinder liebt, bringt mich dazu, mich noch mehr in ihn zu verlieben", schwärmt der Musiker.

Doch auch in schwierigen Momenten beweist Michael, wie stark die Verbindung zueinander ist. So wurde bei Lance vergangenes Jahr Typ-1.5-Diabetes diagnostiziert – eine Herausforderung, die das Paar gemeinsam bewältige. Michael würde seinen Mann unterstützen, etwa wenn er mitten in der Nacht medizinische Hilfe benötige. Sein Partner sei zu seinem "inoffiziellen Krankenpfleger" geworden und habe immer alles im Blick, lobt Lance. Während er bereits von der Möglichkeit weiterer Kinder träumt, zeigt sich seine bessere Hälfte noch etwas zögerlicher. "Ich muss ihn noch überzeugen", gibt Lance schmunzelnd zu.

Getty Images Michael Turchin, Lance Bass und die Zwillinge Violet und Alexander im November 2024

Instagram / lancebass Lance Bass mit seinen Kindern, Violet und Alexander

