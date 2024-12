So hart war es für Lance Bass als schwuler Mann bei *NSYNC

Für Lance Bass (45) war es schwer, seine Sexualität zu akzeptieren. Das ehemalige Mitglied der Boygroup *NSYNC sprach vor wenigen Tagen in der aktuellen Folge des iHeart-Podcasts "Politickin’" über die Schwierigkeiten, mit denen er als schwuler Mann in einer der größten Musikgruppen der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre konfrontiert wurde. Er verriet: "Ich habe jede Nacht geweint. Ich habe gebetet: 'Bitte wach auf und sei nicht schwul. Bitte wache auf und fühle dich zu Mädchen hingezogen.'" Lance beschrieb das Dasein in einer Boyband mit einem überwiegend weiblichen Publikum als "Gottes kleinen Scherz". Vor seinem Coming-out verabredete sich der Sänger mit Frauen, darunter auch "Boy Meets World"-Star Danielle Fishel (43). Lance erklärte: "Du redest dir selbst ein, dass das Liebe ist, richtig? Das ist es, wie es sich anfühlt. Und ich dachte, ich liebe diese Mädchen, mit denen ich ausgegangen bin." Er erkannte später: "Nein, das ist es nicht."

Lance outete sich 2006 auf der Titelseite von People. "Es war eine extrem beängstigende Situation, da ein Outing, besonders in der Unterhaltungsbranche, ein Karrierekiller ist", erinnerte er sich. Zu seiner Überraschung war die Reaktion der Öffentlichkeit weitgehend positiv. Dennoch realisierte er: "Die Karriere hat sich definitiv verändert. Es war definitiv ein Karrierekiller." Nachdem sich *NSYNC 2002 aufgelöst hatte, wollte Lance als Schauspieler durchstarten. Der 45-Jährige bedauerte, dass er für viele heterosexuelle Rollen nicht mehr infrage gekommen ist. "Alle Casting-Direktoren, die ich kannte, sagten: 'Lance, wir können dich nicht besetzen. Du bist jetzt berühmt dafür, dass du schwul bist, sodass sie dich nicht als etwas anderes ansehen können'", erklärte er im Podcast. Einige Jahre später konnte Lance die Beziehungen zu einigen der Casting-Direktoren wieder aufnehmen und er wurde seitdem wieder für einige Rollen gecastet.

Für Lance war ein Outing in jungen Jahren nicht denkbar. Im Podcast sagte er: "Ich meine, ich wusste, dass ich schwul bin, seit ich fünf Jahre alt war. Aber ich wusste auch schon in jungen Jahren, dass ich das mein ganzes Leben lang verheimlichen muss." Von klein auf hörte er Geschichten über Menschen, die aufgrund ihrer Homosexualität ermordet wurden. Zudem wurde ihm beigebracht, dass "der Teufel dafür verantwortlich sei." Lance erinnerte sich: "Da ich als sehr religiöser Mensch aufwuchs, wollte ich alles tun, um nicht in der Hölle zu schmoren." Lance litt lange darunter, nicht er selbst sein zu können. Mittlerweile ist Lance seit zehn Jahren glücklich mit Michael Turchin (37) verheiratet, mit dem er zwei Kinder hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lance Bass, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Justin Timberlake, und Joey Fatone im November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lancebass Michael Turchin und Lance Bass mit ihren Zwillingen Alexander und Violet, im Juli 2024

Anzeige Anzeige