Lance Bass plant große Party zum zehnten Hochzeitstag

Lance Bass (45) und sein Ehemann Michael Turchin (37) planen eine große Feier zu ihrem bevorstehenden zehnjährigen Hochzeitstag. Der ehemalige *NSYNC-Sänger kündigte in einem Interview mit Us Weekly an, dass das Paar im kommenden Sommer ein Jubiläumsfest veranstalten wolle, um diesen bedeutenden Meilenstein in ihrer Beziehung zu würdigen. Lance erklärte, dass ihr eigentlicher Hochzeitstag am 20. Dezember oft vom Weihnachts-Chaos überschattet werden würde und sie daher beschlossen hätten, die Feierlichkeiten in den Sommer zu verlegen. "Wir wollen eine richtig schöne Jubiläumsparty schmeißen und die gleichen Leute einladen, die auch bei unserer Hochzeit dabei waren", verriet er.

Das Paar, das seit 2014 verheiratet ist, wurde im Oktober 2021 Eltern von Zwillingen: Sohn Alexander und Tochter Violet, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Lance spricht offen über die Herausforderungen des Elternseins und erwähnte, dass besonders seine Tochter derzeit in einer sogenannten "Threenager"-Phase sei. Mit einem Augenzwinkern erklärte er: "Es ist die verdammte Bildschirmzeit. Wir benutzen Tablets nicht oft, aber natürlich ist es das Einzige, was man im Flugzeug hat. Jedes Mal, wenn wir in ein Flugzeug steigen und sie einen Tag lang ein Tablet benutzt, wird ihr Gehirn neu verdrahtet und sie verwandelt sich in die verrückteste Dreijährige." Trotzdem genießen Lance und Michael jede Minute mit ihren Kindern und unterstützen sich gegenseitig in ihrer Rolle als Väter.

Lance und Michael lernten sich 2011 kennen und verlobten sich im Jahr darauf. Ihre Hochzeit im Jahr 2014 war ein großes Ereignis und wurde sogar im Fernsehen ausgestrahlt. Seitdem sind sie ein unzertrennliches Team und teilen ihr Familienleben gerne mit ihren Fans. Lance schwärmte von Michaels Fähigkeiten als Vater und betonte, wie sehr sie als Familie zusammengewachsen seien. Auf die Frage, was er nach fast zehn Jahren Ehe an Michael am meisten bewundere, scherzte er: "Dass er immer noch mit mir zusammen ist." Und fügte hinzu: "Wir sind für immer zusammen."

Getty Images Lance Bass und Michael Turchin, 2024

Instagram / lancebass Michael Turchin und Lance Bass mit ihren Zwillingen Alexander und Violet, im Juli 2024

