NSYNC-Star Lance Bass verlor nach Coming-out Filmrolle

Lance Bass (45) wurde als Sänger der Boygroup *NSYNC bekannt und hat sich später auch einen Namen als Schauspieler gemacht. Doch seiner Karriere in der Filmindustrie wurden viele Steine in den Weg gelegt. Im Podcast "Politickin" erinnert sich der US-Amerikaner an eine schwere Zeit in seinem Leben. Im Jahr 2006 feierte Lance sein öffentliches Coming-out. Danach blieben die Jobanfragen aber aus. Doch nicht nur das: Lance verlor sogar einen Job: "Ich hatte damals eine Sitcom bei The CW, und wir waren dabei, die Pilotfolge zu drehen. Doch nach meinem Coming-out sagten sie: 'Wir können die Serie nicht mehr machen. Um eine heterosexuelle Figur zu spielen, müssen die Zuschauer glauben, dass du heterosexuell bist.'"

Nach seinem Coming-out sei es für Lance unheimlich schwer gewesen, eine Rolle zu ergattern. "Jeder Casting-Direktor, den ich kannte, sagte: 'Lance, wir können dich nicht besetzen, weil sie nicht darüber hinwegsehen können ... Du bist jetzt bekannt dafür, schwul zu sein. Sie können dich nicht als etwas anderes ansehen'", erinnert sich der 45-Jährige an die niederschmetternden Worte der Filmschaffenden und fügt emotional hinzu: "Ich habe ich alles verloren." In dem Podcast betont Lance, dass dies in der Unterhaltungsbranche kein Einzelfall sei. Auch bei anderen aufstrebenden Schauspielerin sei das Coming-out ein "Karrierekiller" gewesen.

Lance musste in der Hollywoodbranche zahlreiche Ungerechtigkeiten ertragen. Im Privatleben fand der Sänger jedoch sein Glück. Seit 2014 ist der ehemalige "Dancing With the Stars"-Kandidat glücklich mit seinem Partner Michael Turchin (37) verheiratet. Ihr Liebesglück wurde einige Jahre später durch süßen Familienzuwachs erweitert. Im Oktober 2021 kamen ihre Zwillinge Alexander und Violet per Leihmutter zur Welt. In wenigen Tagen hat das glückliche Paar dann erneut einen Anlass zur Freude: Am 20. Dezember feiern Lance und Michael bereits ihren zehnten Hochzeitstag.

Getty Images Lance Bass bei den MTV VMAs in Newark im August 2019

Getty Images Michael Turchin, Lance Bass und die Zwillinge Violet und Alexander im November 2024

