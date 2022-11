Mit Gips: Laura Maria Rypa will Babybauch verewigen lassen

Laura Maria Rypa (26) will ihre Schwangerschaft unvergesslich machen! Die Influencerin erwartet aktuell ihr erstes Baby. Vater des Kindes ist der Sänger Pietro Lombardi (30). Nach einer turbulenten On-Off-Beziehung freut sich das Paar jetzt riesig auf seinen Nachwuchs. Wann genau das Baby das Licht der Welt erblicken wird, will Laura jedoch nicht verraten. Doch jetzt hatten Laura und Pietro eine schöne Idee, wie sie die Zeit bis zur Ankunft ihres Babys überbrücken möchten.

Laura zeigte auf Instagram, wie sie einen Karton öffnet, in dem sich Materialien für einen Babybauch-Gipsabdruck befinden. Die Beauty will sich offenbar nach ihrer Schwangerschaft genau vor Augen führen, wie ihre Körpermitte aussah. "Pietro wird kreativ", schrieb die werdende Mutter und kündigte somit an, dass ihr Partner sie bei dem Gipsabdruck unterstützen werde.

Pietro und Laura erwarten nicht nur ihr erstes gemeinsames Kind, sie sind inzwischen auch verlobt. Vor wenigen Tagen machte der Musiker seiner Liebsten einen Heiratsantrag, den sie bejahte. "Wenn zwei Menschen sich finden und eine Familie daraus wird...", freute sich Pietros Kumpel Giovanni Zarrella (44) für das glückliche Paar.

