"Unter uns"-Star Valea Scalabrino zieht für Playboy blank

Valea Scalabrino (32) heizt ihren Fans mächtig ein! Die Schauspielerin ist bei Unter uns seit zwölf Jahren in der Rolle der Sina Hirschberger zu sehen. Ihr Privatleben behält die Daily-Darstellerin zwar weitestgehend für sich – gerade verriet sie aber, dass sie sich von ihrem Freund getrennt habe. Jetzt gibt die Beauty sogar noch tiefere Einblicke preis: Für einen Magazin-Shoot zog Valea nun blank!

"Ich wollte die Erfahrung mal mitnehmen, eine Grenze überschreiten und gucken, was passiert", begründete Valea im Playboy-Interview ihre Entscheidung, den Titel der aktuellen Ausgabe zu zieren. Die Nacktbilder hätten Mut erfordert, allerdings auch ihre Neugierde geweckt: "Ich habe wirklich Gefallen an sexy Fotos gefunden. Sich ein bisschen aufreizender zu geben, finde ich nach so einem Shooting gar nicht mehr schlimm." Das ganze stelle für sie auch eine Form von Freiheit dar, betonte die 32-Jährige.

Und eine neue Leidenschaft habe der Shoot bei ihr auch geweckt, fügte Valea hinzu: "Ich interessiere mich jetzt zum Beispiel auch für die Fotografie. Ich will mir eine Kamera zulegen und da selbst aktiver werden." Auch mit ihrer Karriere sei sie vollkommen zufrieden: "Ich bin sehr happy damit, wie es ist."

Instagram / valeascalabrino Schauspielerin Valea Scalabrino

RTL / Stefan Behrens Bettine Langehein, Benjamin Heinrich, Valea Scalabrino und Manuel Klein

Instagram / valeascalabrino Schauspielerin Valea Scalabrino

