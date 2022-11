28 Jahre "Unter uns": Was hat sich am meisten verändert?

Unter uns feiert Jubiläum! Schon seit 28 Jahren flimmert die Daily über die deutschen Bildschirme und fesselt zahlreiche Zuschauer mit ihren spannenden Charakteren und Geschichten. Der Meilenstein wird mit einer großen Jubiläumswoche gefeiert, in deren Zentrum die 7.000. Folge aus der Schillerallee stehen wird. Damit ist "Unter uns" die zweitälteste tägliche Serie Deutschlands – doch was hat sich in all den Jahren am Set am meisten verändert? Promiflash hat mal bei den Darstellern nachgehakt.

Schon seit 1995 ist Isabell Hertel (49) alias Ute Weigel dabei und hat somit sämtliche Veränderung direkt zu spüren bekommen – am meisten hat sich für sie aber "die Technik und die Flexibilität" gewandelt, wie sie im Promiflash-Interview verriet. Für Valea Scalabrino (32), die seit dreizehn Jahren die Sina Hirschberger spielt, stehen die wechselnden Schauspieler im Vordergrund: "Mit den Jahren habe ich viele kommen und gehen sehen. Auch der Vibe verändert sich immer wieder. Was natürlich klar ist, wenn frischer Wind reinkommt", berichtete sie.

Für Lars Steinhöfel (36), der seit 2005 zu sehen ist, haben sich die Inhalte und damit die Atmosphäre bei "Unter uns" am meisten verändert: Während er früher noch sehr viele komödiantische Szenen gedreht habe, die für Lebensfreude gesorgt hätten, seien die Themen jetzt viel ernster und reifer, da auch das Publikum erwachsener geworden sei. "Mir persönlich fehlt manchmal die Lockerheit und Freude, welche die Serie früher transportiert hat. Aber das hat auch immer mit dem Zeitgeist zu tun", erklärte der Easy-Winter-Darsteller Promiflash.

TVNOW/ Stefan Behrens "Unter uns"-Darstellerin Isabell Hertel

TVNow/ Stefan Behrens Valea Scalabrino bei "Unter uns"

RTL / Bernd Jaworek Lars Steinhöfel, "Unter uns"-Star

