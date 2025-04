15 Jahre: Valea Scalabrino feiert ihr "Unter uns"-Jubiläum

Valea Scalabrino (34) feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Seit nunmehr 15 Jahren ist sie fester Bestandteil der RTL-Daily Unter uns. Am 15. April 2025 jährt sich der Tag, an dem die gebürtige Berlinerin zum ersten Mal in der Rolle der Dr. med. Sina Hirschberger – damals noch Sina Uhland – in der beliebten Serie zu sehen war. Dass Valea schon seit anderthalb Jahrzehnten für die Soap vor der Kamera steht, hätte sie niemals erwartet. "Dass ich 15 Jahre Teil der Schillerallee bin, war damals nicht abzusehen", betont die Schauspielerin im Gespräch mit dem Sender und erinnert sich, dass sie damals nur daran gedacht habe, alles richtig zu machen: "Es ging mir eher darum, die Menschen von meinem Können zu überzeugen – und darauf zu hoffen, dass sie mich dortbehalten möchten."

Die Schauspielerin kam im Alter von 19 Jahren nach Köln und wurde dabei Teil einer der am längsten laufenden deutschen Serien. Ihre Figur erlebte zahlreiche Höhen und Tiefen und wurde in den 15 Jahren erwachsen: "Sina hat sich im Laufe der Jahre total verändert. Sie hat eine Familie gegründet. Sie hat ihr Medizinstudium erfolgreich absolviert und anschließend eine eigene Praxis eröffnet." Valeas Serienfigur ist außerdem mit Benno Hirschberger – gespielt von Benjamin Heinrich (40) – verheiratet. An die Hochzeit mit "Bambi", wie ihr Kollege genannt wird, erinnert sie sich noch heute als einen ihrer emotionalsten Serienmomente.

Valea hat während ihrer Zeit bei "Unter uns" Tausende Fans berührt und einige sogar inspiriert. So berichtete der Realitystar Serkan Yavuz (32) im vergangenen Jahr, dass er seine Tochter nach der Schauspielerin benannt hat. "Ich habe [Valea] mal bei einem Dreh kennengelernt, bei der Wok WM, und da dachte ich mir schon: 'Wow, megaschöner Name, den ich so noch nie zuvor irgendwo gehört habe'", erzählte Serkan begeistert in seiner Instagram-Story. Seine Tochter heißt heute deshalb Valea Yaël Roya Yavuz.

RTL / Stefan Behrens Valea Scalabrino als Sina und Benjamin Heinrich als Bambi bei "Unter uns"

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz mit seiner Tochter

