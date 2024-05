Serkan Yavuz benannte Tochter Valea nach "Unter uns"-Star!

So kamen Samira (30) und Serkan Yavuz (31) auf den besonderen Namen ihrer Tochter! Erst vor wenigen Wochen kam die kleine Valea Yaël Roya auf die Welt und machte damit ihr erstes Kind Nova Skye Sya zur großen Schwester. In seiner Instagram-Story berichtet der Bachelorette-Star nun, warum sie ihr jüngstes Kind Valea nannten: Tatsächlich wegen der Unter uns-Schauspielerin Valea Scalabrino (33)!

"Ich habe sie mal bei einem Dreh kennengelernt, bei der Wok WM und da dachte ich mir schon: 'Wow, megaschöner Name, den ich so noch nie zuvor irgendwo gehört habe'", führt Serkan in seiner Story weiter aus. Für ihn war es dann sehr schnell klar: "Er ist mir dann bei der Namenssuche – direkt, als wir wussten, es wird ein Mädchen – als Erstes in Erinnerung gekommen und war von Sekunde eins mein Favorit."

Auch der Name ihrer ersten Tochter hat für Serkan und Samira eine besondere Bedeutung, wie sie damals in ihrem Podcast "Serkan & Samira in Paradise" ausführten. Nova bedeute "der helle Stern" und Skye ist an den Himmel beziehungsweise das Paradies angelehnt. Die beiden haben sich nämlich einst bei Bachelor in Paradise kennen- und liebengelernt. Sya steht für den Sommer – die Lieblingsjahreszeit von Samira. Serkan fasste den Namen damals so zusammen: "Der paradiesische, helle Stern im Sommer."

Instagram / valeascalabrino Valea Scalabrino, Schauspielerin

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

