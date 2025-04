So steht Valea Scalabrino heute zu ihrem Playboy-Shooting

Valea Scalabrino (34), bekannt aus der RTL-Daily Unter uns, hat sich im Jahr 2022 für den Playboy ablichten lassen. In einem aktuellen Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blickt sie auf das Shooting zurück und verrät, dass sie diesen Schritt ganz bewusst gegangen sei, obwohl sie ihn damals für äußerst mutig hielt. "Spür die Angst, aber mach es trotzdem", habe sie sich gedacht, wie die Schauspielerin im Gespräch erklärte. Die Entscheidung sei während einer schwierigen Phase in ihrem Leben gefallen – bereut hat sie sie aber keineswegs. Im Gegenteil: Sie kann sich gut vorstellen, diese Erfahrung zu wiederholen.

Offen sprach die gebürtige Berlinerin über das Ungewisse, das mit dem Shooting verbunden war. Sie habe nicht abschätzen können, wie Freunde, Familie oder die Öffentlichkeit darauf reagieren würden: "Rückblickend betrachtet, würde ich das Shooting heute anders angehen als damals. Aber ich bereue es natürlich nicht. Es war eine sehr prägende Zeit." Ihr Ziel, eine persönliche Grenze zu überschreiten, habe sie vollkommen erreicht, was ihr nicht nur neues Selbstbewusstsein, sondern auch eine ganz neue Perspektive auf ihre eigene Kreativität gegeben habe. Auf die Frage, ob sie sich erneut für den Playboy fotografieren lassen würde, hat Valea eine klare Antwort: "Auf jeden Fall. Ich denke, dass ich die ein oder andere Sache aus dem ersten Shooting mitgenommen habe und nun besser umsetzen könnte."

Das Shooting reiht sich nahtlos in Valeas bisherige Experimente mit ihrer künstlerischen Freiheit ein. Schon damals berichtete sie, dass sie eine neue Leidenschaft für Fotografie entdeckt habe und sich eine Kamera anschaffen wolle, um selbst aktiv zu werden. Fans kennen die attraktive Schauspielerin seit mittlerweile 15 Jahren in ihrer Rolle als Sina Hirschberger in "Unter uns". Abseits des Sets schätzt sie besonders die Nähe zu ihren Kollegen, die sie wie eine zweite Familie betrachtet, und konnte in ihrer Karriere bereits so manche Kindheitsträume verwirklichen – von Auftritten im "Tatort" bis zur Zusammenarbeit mit dem "Playboy".

Anzeige Anzeige

Playboy "Unter uns"-Star Valea Scalabrino

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen "Unter uns"-Cast Patrick Müller, Sharon Berlinghoff, Valea Scalabrino und Ben Heinrich

Anzeige Anzeige