"Albtraum": Diese "Unter uns"-Szenen fallen Valea schwer!

Valea Scalabrino (32) gibt Einblicke in ihr Setleben! Seit 2010 verkörpert die deutsche Schauspielerin die Rolle der Sina Hirschberger bei Unter uns. Sie ist also ein echter Profi, was die TV-Show angeht. Sich auch mal nackt vor der Kamera zu zeigen, scheint ebenfalls kein Problem zu sein – die Beauty zog bereits für den Playboy blank. Trotzdem gibt es ein paar Szenen, die Valea lieber vermeiden würde!

Im Interview mit Promiflash verriet sie nun: "Was ich auf jeden Fall gar nicht mag, ist Tanzen vor der Kamera. Partys sind also mein persönlicher Albtraum. Zumindest, wenn getanzt werden muss", stellte Valea klar. Am Set werde man zwar richtig gut vorbereitet, führte sie aus. Aber auf eine Sache scheint man sich dann einfach doch nicht so einfach einstellen zu können.

"[Das] sind die versetzen Zeiten, wenn man Frühling im Winter dreht. Frieren geht gar nicht klar, da bekomme ich schlechte Laune und das habe ich sonst wirklich nie!", betonte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Doch das sieht man Valea bei "Unter uns" gar nicht an.

Instagram / valeascalabrino Valea Scalabrino, Schauspielerin

