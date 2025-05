Drama bei "Unter uns": Valea Scalabrino fürchtete Shitstorm

In ihrer Story bei Unter uns ließ Valea Scalabrinos (34) Charakter Sina sich auf einen Seitensprung ein. Ein kontroverses Thema, bei dem die Schauspielerin befürchtete, die Wut der Fans abzubekommen. "Ich hatte wirklich Angst, dass die Zuschauer das wirklich negativ sehen und ich da richtig doll negative Kritik ernte", meint sie im RTL-Interview. Die Reaktion der Zuschauer habe sie dann regelrecht überrascht. Denn sie hatten eher Angst vor einer Trennung von Sina und Bambi (Benjamin Heinrich, 40), als dass sie anfingen, gegen Valea zu wettern: "Was ich da in den Kommentaren gelesen habe – wir wurden da, insbesondere ich wurde da echt gut aufgefangen, weil ich bin ja der Buhmann in der Geschichte. [...] Ich hatte wirklich Angst, dass ich an den Pranger gestellt werde."

Valeas Kollege Benjamin war ebenfalls besorgt über die Storyline. Er habe zwar weniger Angst vor einem Shitstorm gehabt, fand aber die Idee, eine Ehekrise durch einen Seitensprung aufzuziehen, ungünstig. "Das über die Körperlichkeit zu erzählen, fand ich halt uncool! Gerade weil sie so eine gefestigte, tolle Beziehung haben", erklärt der Darsteller. Allerdings sehe er ein, dass man in einer Show wie "Unter uns" nicht immer nur die Sonnenseite der Beziehungen darstellen könne – das sei in der Realität schließlich auch nicht so. Wie es jetzt weitergeht, sehen die Fans erst in den kommenden Folgen. Allerdings scheint ein Liebescomeback bei Sina und Bambi nicht ausgeschlossen.

Über die Jahre hat vor allem Valea sicherlich schon einiges an Dramen bei "Unter uns" erlebt. Immerhin ist sie schon knapp 15 Jahre dabei. Das Jubiläum durfte sie im April feiern. Und dabei hatte die 34-Jährige anfangs gar nicht damit gerechnet, so lange Teil der Serie zu sein. "Dass ich 15 Jahre Teil der Schillerallee bin, war damals nicht abzusehen. [...] Es ging mir eher darum, die Menschen von meinem Können zu überzeugen – und darauf zu hoffen, dass sie mich dortbehalten möchten", erinnerte sie sich im Gespräch mit dem Sender. Ihre Figur habe über die Jahre eine große Entwicklung durchgemacht. Einen Moment, den Valea sicher so schnell nicht vergessen wird, war die Hochzeit von Sina und Bambi.

RTL / Bernd Jaworek Benjamin Heinrich, "Unter uns"-Darsteller

RTL / Stefan Behrens Valea Scalabrino als Sina und Benjamin Heinrich als Bambi bei "Unter uns"

