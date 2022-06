Premiere: "Unter Uns"-Star Valea Scalabrino zeigt Freund!

Valea Scalabrino (31) gibt einen süßen Einblick in ihr Privatleben! Die Brünette steht seit 2010 für Unter uns vor der Kamera. In der Serie verkörpert die Berlinerin die Figur Sina Hirschberger, die in der Daily immer wieder mit komplizierten Männergeschichten zu kämpfen hat. Privat läuft es bei der Schauspielerin aber anders ab: Valea ist bereits länger in einer festen Beziehung – und präsentiert ihren Fans jetzt erstmals ihren Freund!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 31-Jährige am Wochenende mehrere Aufnahmen, die sie offenbar bei einer Hochzeit zeigen. Total happy posiert sie darauf mit ihrem Partner und strahlt den Mann mit Sonnenbrille glücklich an. Die Schnappschüsse versah Valea nur mit einem kleinen Herz-Emoji und dem Hashtag "Du und ich" – und machte damit deutlich, wie verliebt sie ist.

Obwohl sie ihren Freund nun im Netz zeigte, dürfen sich Valeas Fans wohl nicht an diesen Anblick gewöhnen. Denn wie die Beauty gegenüber Promiflash erklärte, gehört ihr Liebesleben nicht in die Öffentlichkeit: "Ich möchte ein bisschen Privatleben für mich haben, um nicht Rede und Antwort stehen zu müssen!"

RTL/ Stefan Behrens Schauspielerin Valea Scalabrino

Instagram / valeascalabrino Valea Scalabrino mit ihrem Freund, Juni 2022

Instagram / valeascalabrino Schauspielerin Valea Scalabrino

