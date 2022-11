Fast 13 Jahre tot: Brittany Murphy wäre heute 45 Jahre alt

Heute wäre Brittany Murphy 45 Jahre alt geworden. Bekannt wurde die Schauspielerin 1995 durch die Teenager-Komödie Clueless. Vier Jahre später gelang ihr ein weiterer Durchbruch mit dem Psycho-Drama "Durchgeknallt" an der Seite von Winona Ryder (51) und Angelina Jolie (47). Sie war außerdem als Musikerin und Synchronsprecherin tätig. 2009 wurde die damals 32-Jährige jedoch unter mysteriösen Umständen aus dem Leben gerissen.

Brittany (✝32) wurde am 20.12.2009 leblos in ihrer Dusche aufgefunden. Jegliche Wiederbelebungsversuche sind gescheitert und von den Behörden wurde zunächst Herzversagen als Todesursache angegeben. In einem späteren Bericht wurde Brittanys Tod auf eine falsche Einnahme von Medikamenten zurückgeführt, die ihre unentdeckte Lungenentzündung verschlimmert habe. Fünf Monate später verstarb auch ihr Ehemann Simon Monjack (✝40) unter ähnlichen Umständen, was zu wilden Verschwörungstheorien führte.

Eine der Theorien beinhaltete Schimmel, der sich im Haus ausgebreitet haben soll. Dies wurde in der Dokumentation "What happened, Brittany Murphy?" jedoch von Gerichtsmediziner Dr. Scheinin dementiert. Seiner Meinung nach hätte Brittany gerettet werden können, wenn sie früh genug eine Klinik aufgesucht hätte, die ihre Lungenentzündung erkannt und behandelt hätte.

Getty Images Schauspielerin Brittany Murphy und ihr Mann Simon Monjack, 2008

Getty Images Schauspielerin Brittany Murphy, 2005

Getty Images Brittany Murphy, Schauspielerin

