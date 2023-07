"Clueless"-Cast: Was ist aus den Schauspielern geworden?

Das machen die Clueless-Stars heute! Bereits 20 Jahre ist es her, dass die US-amerikanische Teenager-Komödie die Herzen Tausender Fans höherschlagen ließ. Für viele der Hauptdarsteller war der Film außerdem der Start in eine erfolgreiche Hollywood-Karriere. Die Schauspieler Alicia Silverstone (46), Paul Rudd (54) und Brittany Murphy (✝32) wurden durch ihre Rollen über Nacht zu Stars. 20 Jahre später fragen sich viele Fans: Was ist aus den Filmstars geworden?

Alicia verkörperte in dem Kult-Film die High-School-Königin Cher Horowitz. Nach ihrer Hauptrolle ergatterte sie weitere Jobs und war unter anderem als Batgirl in "Batman und Robin" auf der Kinoleinwand zu sehen. Privat schwebt die Schauspielerin im Familienglück: 2005 heiratete sie Christopher Jarecki – 2011 erblickte ihr Sohn Bear Blu das Licht der Welt. Paul spielte bei "Clueless" die Rolle des ehemaligen Stiefbruders und Liebhabers von Cher Horowitz. Inzwischen hat er sich in Hollywood einen Namen gemacht und wurde unter anderem in den Avengers-Filmen besetzt.

Die Studentin Tai Fraiser wurde von Brittany gespielt. Später erlangte sie zudem Bekanntheit für ihre Rollen in "Girl", "Interrupted" und "Riding in Cars With Boys". Doch im Dezember 2009 verstarb die Schauspielerin an Herzversagen. Bis heute wirft das Ableben des Stars viele Fragen auf.

