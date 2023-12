Brittany Murphys (†32) Todestag jährt sich zum 14. Mal!

Sie wäre jetzt 46 Jahre alt! Vor 14 Jahren starb die Schauspielerin Brittany Murphy (✝32) unter mysteriösen Umständen. Bis heute ist der Todesfall der US-Amerikanerin noch nicht ganz aufgeklärt. Als offizielle Ursache war damals ein Herzversagen festgestellt worden. Doch die Tatsache, dass ihr Ehemann Simon Monjack (✝40) nur ein halbes Jahr nach ihr verstarb, sorgte für zahlreiche Spekulationen. Die Fans gedenken Brittany an ihrem Todestag!

Als Teenager zog die Blondine nach Los Angeles, um in der Filmbranche durchzustarten. Mit 18 Jahren feierte sie ihren ersten großen Erfolg mit der Rolle Tai Frasier in Clueless. Danach ging ihre Karriere steil bergauf. Sie stand mit zahlreichen Hollywood-Stars wie Angelina Jolie (48) oder Michael Douglas (79) vor der Kamera und war nebenbei als Musikerin und Synchronsprecherin tätig. Im Jahr 2009 dann die erschreckende Nachricht: Die junge Frau wurde tot in der Dusche aufgefunden.

Der plötzliche Tod von Brittany ist auch auf Social Media längst nicht vergessen. Auf X, ehemals Twitter, nehmen Fans am heutigen Tag Anteil. "Sie war eine der süßesten, gutherzigsten und vielseitigsten Menschen in der Branche", heißt es beispielsweise in einem Post.

Getty Images Schauspielerin Brittany Murphy und ihr Mann Simon Monjack, 2008

ActionPress Der "Clueless"-Cast

Getty Images Brittany Murphy

