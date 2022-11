Bald zwölffacher Papa: Wie viel Unterhalt zahlt Nick Cannon?

Nick Cannon (42) hat bereits zehn Kinder von verschiedenen Frauen! Schon bald wird der US-amerikanische Moderator zum sage und schreibe zwölften Mal Vater: Seine Freundin Abby De La Rosa erklärte vor wenigen Tagen, dass sie und der Comedian erneut ein Kind erwarten. Und auch mit seiner Ex Alyssa Scott erwartet der Schauspieler gerade ein Baby. Aber wie viel Unterhalt zahlt Nick den Müttern seiner bald zwölf Kinder wohl eigentlich? Eine Expertin gab jetzt ihre Einschätzung ab...

Gegenüber The Sun überschlug die Anwältin für Familienrecht Goldie Schon jetzt die Unterhaltungszahlungen des Comedians – und kam dabei auf eine beachtliche Summe: Nick müsse laut der Expertin jährlich umgerechnet rund 2,9 Millionen Euro an die Mütter seiner Kinder bezahlen. Das entspräche knapp 240.000 Euro im Monat. Ob der 42-Jährige letztendlich aber wirklich so viel zahlen muss, ist nicht bekannt.

Aber wie kommt die Expertin auf diese immense Summe? "Bei jemandem wie Nick Cannon, der ein extrem hohes Einkommen hat, haben die Gerichte in Kalifornien das Recht, von den üblichen Unterhaltsrichtlinien abzuweichen", begründete die Juristin ihre Schätzung.

Nick Cannon, Comedian

Nick Cannon, Comedian

Nick Cannon im Februar 2022

