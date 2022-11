Lucas Bravo verrät endlich: Er ist glücklich vergeben!

Lucas Bravo gewährt erstmals ganz private Einblicke! Der Emily in Paris-Star wird von Fans auf der ganzen Welt angeschmachtet – natürlich interessieren die sich auch für den Beziehungsstatus des Hotties. Auf dem "Moët & Chandon Effervescence"-Event in Berlin offenbart er im Interview mit Promiflash überraschend: Er ist vergeben! Bisher will er aber nur dieses süße Detail verraten: "Ich liebe sie sehr."

